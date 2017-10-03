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Всемирный банк и Украина согласовали спорные детали пенсионной реформы

Вторник, 3 октября 2017, 14:02

Всемирный банк согласовал с Украиной спорные детали пенсионной реформы.

Об этом сообщила директор Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передают "Украинские новости".

"По большинству вопросов мы нашли решения. Есть еще один, но думаю, что и по нему мы договоримся", - сказала она.

Кахконен напомнила, что пенсионная реформа вызвала обеспокоенность у Всемирного банка и МВФ из-за ряда правок в документ ко 2-му чтению.

Как сообщалось, в сентябре Всемирный банк и Международный валютный фонд заявили о недовольстве доработанным проектом пенсионной реформы.

28 сентября министр финансов Александр Данилюк сообщил, что пенсионная реформа является ключевым условием для получения следующего транша Международного валютного фонда.

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Всемирный банк пенсионная реформа
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