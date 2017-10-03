НБУ продолжает снижать официальную гривню

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 октября на 7 копеек и установил его на уровне 26,65 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,3 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6105 гривни.

Напомним, 2 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,6-26,63 гривни за доллар.

Экономическая правда