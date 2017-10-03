НБУ продолжает снижать официальную гривню
Вторник, 3 октября 2017, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 октября на 7 копеек и установил его на уровне 26,65 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,3 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6105 гривни.
Напомним, 2 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,6-26,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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