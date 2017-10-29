Задолженность по зарплате в Украине выросла до 2,5 миллиарда

На 1 октября общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 2,467 млрд гривен, из этой суммы 1,343 млрд гривен приходилось на экономически активные предприятия.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Как отмечается, задолженность работникам экономически активных предприятий в сентябре 2017 года увеличилась на 9,1%.

"На начало октября текущего года более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%)", - сообщает пресс-служба.

При этом почти половину долга образовано в Донецкой (31,7%) и Луганской (14,5%) областях.

Как сообщалось, реальная заработная плата в сентябре 2017 года по сравнению с августом текущего года увеличилась на 1,3%, а по сравнению с сентябрем 2016 года - на 17,3%.

Экономическая правда