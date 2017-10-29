Реальная зарплата в Украине растет - Госстат

Реальная заработная плата в сентябре 2017 года по сравнению с августом текущего года увеличилась на 1,3%, а по сравнению с сентябрем 2016 года - на 17,3%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2017 года составила 7,351 тысяч гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы – 3,2 тысяч гривен.

"По сравнению с августом размер средней номинальной зарплаты увеличился на 3,3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с сентябрем 2016 года) - на 37,2%", - говорится в сообщении.

Ранее в НБУ сообщили, что повышение с 2017 года минимальной зарплаты добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Как сообщалось, с 27 октября НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Это стало необходимой мерой в ответ на ускорение инфляции в сентябре до 16,4% в годовом измерении.

Нацбанк объяснил рост инфляции ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса.

Кроме того, НБУ ухудшил прогноз инфляции в этом году с 9,1% до 12,2%, а в 2018 году с 6% до 7,3%.

Экономическая правда