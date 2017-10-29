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Гройсман рассказал, сколько ям залатали на украинских дорогах

Воскресенье, 29 октября 2017, 12:10

За 9 месяцев 2017 года дорожники ликвидировали 7,686 тыс. квадратных метров ям на украинских дорогах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украина активно интегрируется в глобальную систему перемещения грузов. Процесс требует ответственных решений и синхронизации с другими странами. Важна и работа внутри страны - обновление и строительство дорог, модернизация портов и аэропортов", - сказал Гройсман.

"За 9 месяцев 2017 года мы вышли на беспрецедентные объемы ремонтов на дорогах, значительно вырос объем авиаперевозок и транзит грузов через морские порты", - добавил он.

Экономическая правда

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Гройсман дороги
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