Футбольный клуб Ахметова сократил доходы втрое

Доходы футбольного клуба "Шахтер" в сезоне 2016/17 годов составили 877 млн гривен, что почтив 3,1 раза ниже показателя предыдущего сезона и прежде всего связано с сокращением доходов от продажи и аренды игроков с 1,762 млрд гривен до 59 млн гривен.

Об этом говорится в отчете клуба.

В то же время клубу удалось увеличить доходы от коммерческой деятельности на 48,9% – до 530 млн гривен, главным образом за счет рекламы и спонсорства, поступления от которых выросли с 280 млн гривен до 500 млн гривен, в том числе продажа клубной атрибутики увеличилась на 3 млн гривен.

"Доминантой, как и прежде, является выполнение регуляторных правил УЕФА, а именно соблюдение требований fair play. ФК "Шахтер" успешно справился с этой задачей, о чем свидетельствует лицензия, полученная от УЕФА и дающая право на участие команды в международных соревнованиях – Лиге чемпионов и Лиге Европы", – приводится комментарий финансового директора клуба Гюльнары Ахмеджановой.

Согласно документу, переезжавший в минувшем сезоне в Харьков из Львова "Шахтер" получил 17 млн грн от продажи билетов и абонементов, тогда как годом ранее – 62 млн грн.

Доходы клуба от УЕФА и ФИФА в сезоне 2016/2017 также сократились вдвое – до 288 млн, так как клуб завершил свое выступление в еврокубках на стадии 1/16 финала Лиги Европы, тогда как в предыдущем сезоне он дошел до 1/2 финала этого турнира.

"Шахтер" также указывает, что увеличил платежи в госбюджет в 2016 году на 22% – до 426 млн грн.



Клуб напоминает, что с марта 2017 года он потерял контроль над "Донбасс Ареной" и тренировочной базой "Кирша" под. Донецком.

В отчете также говорится, что "Шахтер" активно развивает коммуникации с болельщиками через социальные сети, в результате чего число его подписчиков в Instagram выросло на 37% – до 94 тыс., в Twitter – на 33%, до 55 тыс., а в Facebook составило 1,5 млн.

Интерфакс-Украина