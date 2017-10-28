Украина - в тройке стран с наибольшей "теневой" экономикой

В 2016 году в Украине объем "теневой" экономики составил 1,1 трлн гривен.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на данные исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

"И это при том, что ВВП в том же году составил 2,38 трлн гривен, а доходная часть госбюджета - 595 млрд гривен", - говорится в статье.

Автор отмечает, что по данным АССА, Украина до 2016 года заняла третье место (45,16%) в списке стран с наибольшей теневой экономикой. Нас обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).

"Решая проблему детенизации, Минфин совместно с общественностью, экспертами, при поддержке бизнеса и депутатского корпуса в 2017 году наработал ряд проектов, которые пролили свет на "тень", раскрыли ее первопричины и наметили направления борьбы с ней", - говорится в статье.

"Рабочие группы, круглые столы под прицелом неравнодушных СМИ, форумы, экспертные разработки, планы действий и даже ряд зарегистрированных законопроектов... Все это было. Нет только конкретного результата этой работы, воплощенного в реальность. Более того, нет даже четкого представления, когда именно ждать результата", - пишет автор.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева, сообщал, что до 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему.