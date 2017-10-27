Гривня на межбанке теряет позиции
Пятница, 27 октября 2017, 19:37
27 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,85-26,88 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,85-26,88 гривни;
Евро - 31,09-31,12 гривни;
Российский рубль - 0,4587-0,4695 гривни.
27 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.
Экономическая правда
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