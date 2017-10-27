Самый богатый бизнесмен России продал завод в Украине

Российская компания Северсталь объявила о продаже украинского предприятия Днепрометиз.

Об этом сообщает Liga.net.

"Дочерняя компания (Северстали, - ред.) Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия ЧАО Днепрометиз. Днепрометиз управляется Северсталь-метизом, международной группой предприятий, объединяющей метизные активы компании Северсталь", - сказано в сообщении.

Другие условия сделки не разглашаются.

В компании отметили, что продажа Днепрометиза позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы Северсталь-метиз и рост прибыльности компании Северсталь в целом.

"Днепрометиз демонстрирует хорошую загрузку производственных мощностей и стабильные финансовые показатели. В то же время, с российскими предприятиями Северстали этот завод операционно не связан", - сказано в сообщении российской компании.

Северсталь приобрела 60% акций Днепрометиза в 2006 г. у группы ТАСС бизнесмена Сергея Тигипко. Сумма сделки оценивалась в 50 млн доларів. Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

В декабре 2014 г. Северсталь объявила о том, что ее австрийская дочерняя компания Северсталь-Трейд ГмбХ подписала обязывающее соглашение о продаже Днепрометиза частной немецкой компании. Тогда Северсталь планировала выручить от продажи 20-30 млн долларов.

Днепрометиз - ведущий производитель Украины по выпуску стальной проволоки, гвоздей, крепежа и сеток с долей рынка около 30%.

Северсталь - российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Владельцем компании является Алексей Мордашов. Согласно рейтингу Forbes, он является богатейшим бизнесменом России с капиталом в 17,5 млрд долларов.