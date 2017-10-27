Антимонопольный комитет одобрил сделку Ярославского и Абрамовича

Роман Абрамович и Александр Ярославский

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на покупку компанией Ярославского ГОКа "Сухая Балка".

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

26 октября АМКУ предоставил разрешение компании Berklemond Investments LTD (Кипр) приобрести акции компании Kadish Limited (Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Группа Evraz заявила о значительных потерях при продаже рудника: убытке в размере 556 млн долларов и общих обменных потерях в 586 млн долларов.

Евраз Сухая Балка — одно из ведущих горнодобывающих предприятий в Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты — Юбилейная и шахта им. Фрунзе. Годовая производственная мощность комбината — около 3,1 млн тонн руды.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

До недавнего времени у Evraz в Украине было три актива: Евраз - Днепропетровский металлургический завод (Днепр), Евраз Южкокс и Евраз-Сухая Балка (Кривой Рог).

В 2007 году группа Евраз приобрела Сухую Балку у группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В мае 2017 года Evraz Group S.A. подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз Сухая-Балка) компании Berklemond Investments Ltd (входит в состав DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского).

Цена продажи Евраз-Сухая Балка составила 110 млн долларов без учета долга, сумма будет выплачена несколькими траншами: 25 млн долларов Евраз получил после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года.

Кроме того, сообщалось, что Evraz рассматривает возможность продажи компании Евраз Южкокс в Украине.

Экономическая правда