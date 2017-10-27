Госстат планирует рассчитать "европейский" показатель зарплаты

Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.

Об этом говорится в ответе на запрос Экономической правды.

Соответствующие расчеты планируется провести по результатам обработки информации государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по уровню заработной платы работников".

В рамках этого наблюдения поступает информация об оплате труда отдельных работников по полу, возрасту, образованию и профессиональным группам.

Сейчас органы государственной статистики рассчитывают показатель среднемесячной и номинальной заработной платы по видам экономической деятельности, регионам и т.д.

В Министерстве социальной политики заявили, что для расчета размера минимальной заработной платы, а также для начисления пенсий используется показатель средней зарплаты.

Действующим законодательством не предусмотрено исчисление размера пенсии с учетом медианной заработной платы.

Что касается применения показателя медианной заработной платы, то, по мнению Минсоцполитики, "целесообразно провести научное исследование сферы ее применения и законодательного урегулирования".

Как известно, медиану в статистике используют для разделения совокупности пополам.

Медианная зарплата - такая, которую получает работник, находящийся в середине ряда зарплат. То есть, 50% населения получает меньше этой цифры и 50% - больше.

По оценкам специалистов, медианная зарплата обычно на 15-30% меньше стандартного среднего арифметического значения. Экономисты называют медианный расчет средней зарплаты более объективным и репрезентативным, чем средний арифметический.

Такая практика в большей степени распространена в странах-членах ЕС и в США.

По данным Госстата, размер средней зарплаты в Украине по состоянию на август 2017 года составил 7114 гривен.

Александр Колесниченко, ЭП