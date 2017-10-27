Госстат планирует рассчитать "европейский" показатель зарплаты
Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.
Об этом говорится в ответе на запрос Экономической правды.
Соответствующие расчеты планируется провести по результатам обработки информации государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по уровню заработной платы работников".
В рамках этого наблюдения поступает информация об оплате труда отдельных работников по полу, возрасту, образованию и профессиональным группам.
Сейчас органы государственной статистики рассчитывают показатель среднемесячной и номинальной заработной платы по видам экономической деятельности, регионам и т.д.
В Министерстве социальной политики заявили, что для расчета размера минимальной заработной платы, а также для начисления пенсий используется показатель средней зарплаты.
Действующим законодательством не предусмотрено исчисление размера пенсии с учетом медианной заработной платы.
Что касается применения показателя медианной заработной платы, то, по мнению Минсоцполитики, "целесообразно провести научное исследование сферы ее применения и законодательного урегулирования".
Как известно, медиану в статистике используют для разделения совокупности пополам.
Медианная зарплата - такая, которую получает работник, находящийся в середине ряда зарплат. То есть, 50% населения получает меньше этой цифры и 50% - больше.
По оценкам специалистов, медианная зарплата обычно на 15-30% меньше стандартного среднего арифметического значения. Экономисты называют медианный расчет средней зарплаты более объективным и репрезентативным, чем средний арифметический.
Такая практика в большей степени распространена в странах-членах ЕС и в США.
По данным Госстата, размер средней зарплаты в Украине по состоянию на август 2017 года составил 7114 гривен.
Александр Колесниченко, ЭП
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