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Официальный курс гривни "просел" еще на 5 копеек

Пятница, 27 октября 2017, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,53 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6442 гривни.

Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда

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