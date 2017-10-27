Официальный курс гривни "просел" еще на 5 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,53 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6442 гривни.

Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда