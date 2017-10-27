Официальный курс гривни "просел" еще на 5 копеек
Пятница, 27 октября 2017, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,53 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6442 гривни.
Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,82-26,84 гривни за доллар.
Экономическая правда
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