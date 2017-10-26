Еще один банк хочет уйти с рынка

Акционеры "Кредит Оптима Банка" намерены прекратить банковскую деятельность финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Этот вопрос акционеры намерены рассмотреть на собрании 13 ноября.

"Прекратить осуществление ПАО "Кредит Оптима Банк" банковской деятельности без прекращения юридического лица в порядке, предусмотренном законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков"", - говорится в документе.

Кредит Оптима Банк зарегистрирован в 2006 году. По состоянию на 1 июня 2017 года финансовый результат деятельности банка составил 5,8 млн грн, регулятивный капитал - 203 млн грн и уставный капитал - 120 млн грн.

Как сообщалось, Кредит Оптима Банк является одним из шести банков ("Центр", УБРР, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк), которые не имели на 11 октября зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн.

13 октября Айбокс банк увеличил уставной капитал до необходимого уровня.

Напомним, НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.

Экономическая правда