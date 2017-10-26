Службу финрасследований надо создать быстро и в любом виде - Данилюк

Минфин фиксирует резкое увеличение попыток возмещения фиктивного НДС и настаивает на скорейшем создании Службы финансовых расследований.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе пресс-конференции.

Министр настаивает на важности создания Службы финансовых расследований в любом виде.

Он добавил, что Национальный совет реформ будет рассматривать два законопроекта о создании Службы финансовых расследований.

"Завтра я буду готов представить на Нацсовете реформ наш законопроект, который был подготовлен при участии экспертов и МВФ. Была инициатива со стороны налогового комитета Рады написать новый законопроект. Меня очень волнует, что ни я, ни другие члены правительства не видели этот законопроект или концепцию", - сообщил министр.

Данилюк говорит, что для него не важно авторство законопроекта, главное чтобы была создана Служба финрасследований.

Говоря о преступности в налоговой сфере, он отметил, что две трети фиктивного НДС проходят через Киев.

"Скрутки - это большой, политически прикрываемый бизнес... Поэтому я поставил задание и.о. главы ГФС провести расследования, в ходе которого дал поручение отстранить в соответствующих подразделениях руководителей ГФС. Руководитель ГФС должен разработать механизм ротации в службе, чтобы искоренить это на местах", - добавил Данилюк.

Напомним Минфин подготовил законопроект о создании Службы финансовых расследований, который был одобрен правительством, однако раскритикован Нацсоветом реформ весной.

Данилюк считает, что законопроект был забракован из-за предвзятого отношения секретаря Нацсовета Дмитрия Шимкива.

Осенью на встрече с бизнесом президент Петр Порошенко сообщил, что альтернативный законопроект подготовит налоговый комитет Рады во главе с Ниной Южаниной.

Данилюк планировал переубедить Порошенко в необходимости поддержать законопроект Минфина о Службе финрасследований.

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал начало работы Службы финансовых расследований с 2018 года.

Александр Колесниченко, ЭП