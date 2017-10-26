В Еврокомиссии получили план Маршалла для Украины

Йоханнес Хан

Еврокомиссар Йоханнес Хан получил проект "плана Маршалла", но считает, что Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для его выполнения.

Об этом комиссар Йоханнес Хан заявил на Форуме гражданского общества Восточного партнерства, сообщает из Таллинна корреспондент "Европейской правды".

"Я получил план Маршалла от министра иностранных дел Литвы", - сообщил он.

Йоханнес Хан не стал четко прогнозировать, будет ли утвержден этот документ, однако скептически оценил потребность в его одобрении.

"Сейчас все и везде говорят о "планах Маршалла", можно говорить, что есть "инфляция планов Маршалла" - планы для Африки, для Украины, еще для кого-то".

По мнению комиссара, Еврокомиссия имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, и заверил, что деньги будут выделяться исключительно в соответствии с требованиями проведения реформ.

"Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано", - подчеркнул он.

Комиссар также считает, что для привлечения инвестиций нужен не план, а изменение бизнес-климата.

"Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине нужно много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что "План Маршалла" о долгосрочной поддержке Украины, официально поддержан Европейской народной партией, будет представлен на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Напомним, первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон ничего не знает о "плане Маршалла" для Украины.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла".

Как известно, название "план Маршалла" носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.

Подробнее о "Плане Маршалла для Украины" читайте в интервью Кубилюса "Европейской правде": "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка" плана Маршалла "для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год".

Европейская правда