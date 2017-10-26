Коломойский скупил весь сжиженный газ на аукционе "Укрнафты" - СМИ

ПАО "Укрнафта" на аукционе 25 октября реализовало все 3 980 тонн сжиженного газа, выставленного на торги на "Украинской межбанковской валютной бирже".

Об этом сообщает enkorr, со ссылкой на источник, присутствовавший на торгах.

По его словам, весь ресурс был выкуплен одним участником ТД "Карпатынефтетрейд" по цене около 18 450 грн/т.

То есть, на торгах "Укрнафты" компания из группы "Приват" получила ресурс на 550 грн/т дешевле, чем он был продан на аукционе "Укргаздобычи" 25 октября.

Срок отгрузки ресурса – ноябрь 2017 г.

Напомним, одно из структурных подразделений ПАО "Укрнафта" сразу после прихода в компанию нового главы Марка Роллинса перечислило двум компаниям из орбиты группы "Приват" 4 миллиарда гривен за нефтепродукты.