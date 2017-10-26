Украина входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами угля

В отопительный сезон 2017-2018 годов Украина входит с самыми низкими запасами угля за последние четыре года.

Об этом пишет LIGA.net.

У самих энергокомпаний денег для дальнейшей закупки дефицитного угля нет, следует из документов Минэнерго, которые есть в распоряжении издания.

18 октября по инициативе Минэнерго Кабинет министров принял распоряжение о кредитовании Ощадбанком государственного предприятия Энегорынок на 2 млрд грн. Эти средства пойдут на погашения долгов ГП перед предприятиями тепловой генерации, а те в свою очередь направят их на закупку угля.

В пояснительной записке к проекту распоряжения за подписью министра энергетики Игоря Насалика говорится, что у генерирующих компаний нет реальных источников покрытия расходов на закупку угля и создания запасов, а Украине уже этой зимой могут грозить веерные отключения.

Существующая задолженность Энергорынка перед компаниями тепловой генерации превышает 10 млрд гривен, говорится в документах ГП.

Если кредитные 2 млрд гривен будут распределены между генерацией пропорционально долгам, компании холдинга ДТЭК Рината Ахметова получат 1,39 млрд гривен, Донбассэнерго - 265 млн, Центрэнерго - 340 млн.

Энергорынок уже брал кредиты у госбанков и за счет их выдавал авансы тепловой генерации для закупки топлива. В частности ДТЭК, по данным его пресс-службы, получил авансов на 2,9 млрд гривен.

Ранее глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук уверял, что в Украине веерных отключений электричества не будет.