Украина начала отбор газа из хранилищ

Подземные хранилища Украины 24 октября впервые с весны перешли от нетто-закачки к нетто-отбору природного газа, знаменуя начало отопительного сезона 2017/2018 годов.

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, в минувший вторник в хранилища было закачано 1,33 млн куб. м газа при отборе 5,41 млн куб. м, что привело к снижению запасов до 16 млрд 969,64 млн куб. м.



В целом, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 23 октября хранилища пополнились с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 973,72 млн куб. м, что соответствует утвержденному Кабинетом министров плану о накоплении 17 млрд куб. м запасов в ПХГ к 1 ноября-2017.

Импорт природного газа Украиной 24 октября составил 37,829 млн куб. м – это использование всего 57,5% от существующей технической возможности поставок со стороны Европы (65,743 млн куб. м).

Так, словацкий маршрут в минувший вторник был загружен на 43,8% (импортировано – 18,613 млн куб. м газа), венгерский – на 90,3% (15,163 млн куб. м), польский – на 62,9% (4,053 млн куб. м).

Добыча газа в Украине 24 октября составила 58,277 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 42,772 млн куб. м, "Укрнафта" – 2,714 млн куб. м, другие компании – 12,791 млн куб. м).

Как сообщалось, отопительный сезон-2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Интерфакс-Украина