В УЗ рассказали, как загрузили заказами заводы

Панютинский, Стрыйский и Дарницкий вагоноремонтные заводы, входящие в структуру "Укрзализныци", с начала 2017 года произвели 1676 полувагонов.

Об этом в ходе Международной конференции "Вагоностроение и ремонт подвижного состава в Украине" сообщил начальник департамента вагонного хозяйства УЗ Олег Мотин, передает UaProm.

"В этом году на собственных предприятиях мы произвели 1676 полувагонов, вышли на объемы производства в 360 вагонов в месяц своими тремя заводами. Кроме того, филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" приобрел у "Днепровагонмаша" 58 фитинговых платформ. До конца года УЗ произведет на своих заводах еще порядка 800-900 вагонов", - отметил он.

По его словам, уже сейчас на полную мощность заработал Кременчугский сталелитейный завод, два месяца назад заработал "Азовэлектросталь", начал отгрузку и выходит на полную мощность цех по выпуску цельнокатаных колес "Интерпайпа", заработал ФЭД, который производит тормозное оборудование, и первая партия продукции уже получена.

"Пока в проект плана на 2018 год мы закладываем строительство 4 тыс полувагонов на своих предприятиях, строительство 200 фитинговых платформ на своих предприятиях, закупку за средства ЕБРР 6-6,5 тыс полувагонов и закупку за средства, уплаченные от [повышения] тарифа порядка 2,5-3 тыс полувагонов и 700 зерновозов", - подчеркнул Мотин.

При этом он напомнил, что из 1771 вагона, построенного в 2016 году в Украине, 650 заказала УЗ у отечественных вагоностроителей - Крюковского вагонзавода, "Днепровагонмаша", Попаснянского вагоноремонтного завода.

Кроме того, 398 вагонов УЗ в прошлом году произвела на собственных мощностях.

Говоря о закупках полувагонов, он отметил, что в 2016 году по тендерным документациям УЗ приобрела 650 полувагонов.

"В этом году по этой же тендерной документации мы не приобрели ни одного полувагона. Трижды объявлялись тендеры на 2,5 тыс полувагонов, они не состоялись. Есть надежда на тендер с закупкой в 250 полувагонов, но на него уже есть поданная жалоба в хозяйственный суд. Поэтому понимания о том, что мы увидим вагоны от украинских производителей, пока нет. По результатам [рассмотрения] жалобы мы будем понимать, будем ли мы объявляться в этом году или будем проводить процедуру закупки этих вагонов в 2018 году", - уточнил Мотин.

Также начальник департамента вагонного хозяйства "Укрзализныци" рассказал, что на сегодняшний день ведется работа по сотрудничеству с ЕБРР, который может выделить 150 млн долларов на закупку 6-6,5 тыс люковых полувагонов. Он уточнил, что УЗ планирует до конца года урегулировать все вопросы по подписанию договора.

"Планируем со второго полугодия 2018 года иметь контракты", - отметил он.

Говоря о зерновозах, начальник департамента вагонного хозяйства "Укрзализныци" уточнил, что ранее УЗ была монополистом в этом секторе с парком в 12,5 тыс зерновозов, сейчас же общий парк составляет 11,6 тыс зерновозов, из которых в рабочем парке – 10,9 тыс зерновозов, а парк собственных зерновозов УЗ составляет более 5 тыс зерновозов.

Он напомнил, что на неподконтрольной территории Украины – в оккупированном Крыму и в зоне АТО – осталось порядка 30 тыс вагонов, из которых 21 тыс вагонов – вагоны УЗ. Из 21 тыс. вагонов – 16 тыс – полувагонов.

"Для понимания, 45 тыс единиц – это парк полувагонов "Укрзализныци", третья часть осталась на неподконтрольной территории", - констатировал Мотин.