Гройсман: в срыве отопительного сезона виноват не я

Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местной власти.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома", - заявил премьер.

"Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации - почти 10 млрд грн", - говорит Гройсман.

Он добавил, что в абсолютном большинстве все начинают отопительный сезон вовремя, но есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.

Экономическая правда