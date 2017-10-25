Все разделы
Укр / Рус

Гройсман: в срыве отопительного сезона виноват не я

Среда, 25 октября 2017, 12:05
 

Ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит на местной власти.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"На местах не все еще поняли, что начался отопительный сезон. Ответственность за своевременное начало отопительного сезона (и в полном объеме) лежит на местной власти. У них есть все, чтобы запустить вовремя котельные и дома", - заявил премьер.

"Все, что нужно от правительства, мы сделали, запасы газа есть, электричество есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации - почти 10 млрд грн", - говорит Гройсман.

Он добавил, что в абсолютном большинстве все начинают отопительный сезон вовремя, но есть единичные случаи, когда не понимают, что в квартирах, школах и садиках холодно.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

тепло Гройсман Кабмин
Материалы по теме
Нацкомиссия снизила тарифы "Киевэнерго" на горячую воду и отопление 12 октября 2017, 17:05
Рынок теплоэнергетики монополизируют под ДТЭК - ассоциация 10 октября 2017, 15:20
Цена на газ для населения может вырасти на 18% 9 октября 2017, 11:45
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте