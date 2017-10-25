Сканеры для границы: АМКУ "дал добро"

В Государственной фискальной службе заявляют о разблокировке тендера по закупке сканирующих систем.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Тендерная процедура на закупку двух сканирующих систем стационарного типа на сумму 169,44 млн грн разблокирована", - говорится в сообщении.

В Государственной фискальной службе отмечают, что после того, как 23 октября ГФС публично заявила об очередной блокировке тендера постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб, комитет решил опубликовать решение.

Коллегия АМКУ отклонила жалобу компании Arempa International Ltd FZC, представленную 18 октября. Она не соответствовала требованиям законодательства и не содержала обоснований наличия нарушения прав заявителя.

Таким образом, ГФС может начать тендерные процедуры. Сейчас прорабатываются конкурсные предложения участников - ООО "МКТ-Комюникейшн" (SmithsHeimannGmbH), "Ватек" (представитель Rapiscan), Nuctech Company Limited (китайский производитель).

Три компании проходят процедуру переквалификации, то есть проверяются их документы на соответствие конкурсным требованиям. 24 октября истекает конечный срок подачи тендерных предложений. На 28 ноября запланировано начало аукциона.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман жестко раскритиковал и пригрозил увольнением руководству Антимонопольного комитета за саботаж инициатив Кабмина в сфере госзакупок.



"Из-за отмены Антимонопольным комитетом тендера по закупке сканеров для таможен происходит срыв планов ГФС по приостановке контрабандных потоков", — заявил Гройсман.

Экономическая правда