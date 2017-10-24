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Wizz Air может перенести полёты в Борисполь

Вторник, 24 октября 2017, 18:05

Лоукост Wizz Air может перенести полеты из аэропорта "Жуляны" в аеропорт "Борисполь".

Об этом председатель совета директоров аэропорта Жуляны Денис Костржевский сообщил в интервью data.ua, передает avianews.com.

"Когда компания Wizz Air уносила ноги из Борисполя в 2011 году, они готовы были, что угодно сделать, лишь бы летать не из Борисполя. У нас не было терминалов, вместо этого стояла армейская палатка, где мы обслуживали пассажиров. Мы там выдавали багаж, регистрировали на рейс. И Wizz Air был готов на это. Потом мы построили терминал, перроны, кучу наземной техники купили, инвестировали порядка 60 миллионов долларов. Прошло 6 лет, и Wizz Air сейчас ведет с нами переговоры о том, что они уходят в "Борисполь", - сказал Костржевский.

При этом он не объяснил причину возможного возвращения лоу-коста в Борисполь. 

На запрос avianews.com в компании ответили, что сейчас бюджетник базирует в Жулянах два самолета А320 и с апреля 2018 года планирует увеличить базирующийся в украинской столице флот до трех единиц. Авиакомпания эксплуатирует авиалайнеры А320 и А321. Последние не могут совершать рейсы с полной коммерческой загрузкой в Жуляны из-за ограничений полосы аэропорта.

Помимо этого, в июне Мининфраструктуры снизило базовый сбор на обслуживание в аэропорту Борисполь на 23,5% - с 17 долларов до 13 долларов и позволило аэропорту применять скидки до 80% при выставлении счетов авиакомпаниям на оплату сборов на регулярные рейсы как по новым, так и существующим направлениям.

В результате Wizz Air в случае возвращения в Борисполь потенциально может получить меньший уровень сборов по сравнению с Жулянами при условии применения максимальных скидочных коэффициентов.

В дополнение к этому взлетно-посадочные полосы Борисполя могут принимать более вместительные самолеты А321, которые Wizz Air в будущем могла бы задействовать на рейсах из Киева с высоким уровнем загрузки.

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Wizz Air Борисполь Жуляны авиа
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