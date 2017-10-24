Гривна на межбанке упала ниже 26,70
Вторник, 24 октября 2017, 18:00
24 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,69-26,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,57-26,60 гривни;
Евро - 31,38-31,41 гривни;
Российский рубль - 0,4636-0,4645 гривни.
Напомним, 24 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар, а к 12:00 "подросли" к 26,66-26,69 гривни.
Экономическая правда
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