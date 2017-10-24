Депутаты хотят забрать госбанки у Минфина

Финансовый комитет Рады предлагает создать специализированное Национальное агентство для управления государственными банками.

Об этом сообщает Finclub.

Соответствующий законопроект №7180-1 подали члены парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности во главе с председателем комитета Сергеем Рыбалкой.

Согласно законопроекту, Нацагентство должно подчиняться Кабинету министров, но при этом быть также подотчетным Верховной Раде.

Предлагается, чтобы вновь созданный орган отвечал за разработку стратегии управления госбанками, координировал управление их активами и пассивами, в том числе, обеспечивал кредитование инфраструктурных проектов при участии государства.

Нацагенство должно также отвечать за риск-менеджмент и кадровую политику в отношении топ-менеджмента госбанков.

Сейчас в Украине работает пять банков с государственным капиталом: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, банк "Расчетный центр".

В части предприватизационной подготовки на Нацагентство предлагается возложить разработку плана приватизации, поиск потенциальных покупателей, сопровождение проводимых ими процедур due diligence.

Предлагается, чтобы Совет Нацагентства формировали Кабмин, Верховная Рада и президент, а исполнительную дирекцию назначало правительство. При Нацагентстве также должен быть создан Экспертный совет, который будет анализировать эффективность работы этого органа.

Законопроект также описывает процедуру формирования органов управления госбанков, их полномочия, квалификационные требования к членам наблюдательных советов, условия оплаты их труда и другие особенности функционирования госбанков.

Документ описывает особенности приватизации госбанков. В частности, торги должны проводиться исключительно в виде аукционов в электронной форме, а с целью привлечения стратегического инвестора, на первые торги предлагается выносить пакет акций в размере 25%.

Напомним, в самом Министерстве финансов предлагают изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера.