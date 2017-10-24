Швейцарская авиакомпания возвращается в Украину

Швейцарская авиакомпания Swiss объявила о возобновлении полетов в Украину с 26 марта 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com.

В этот день авиакомпания выполнит первый рейс Цюрих-Киев после 4-х летнего перерыва. Полеты по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Детальное расписание на данный момент пока не опубликовано, продажа билетов начнется с 25 октября 2017 года.

Авиакомпания Swiss входит в группу Lufthansa. Компания летала из Цюриха в киевский аэропорт Борисполь с октября 2013 по октябрь 2014 года. Рейсы в Киев были закрыты в связи с экономическими причинами, поскольку "развитие бизнеса на маршруте не оправдало ожиданий", заявили тогда в авиакомпании.

Возобновление полетов Swiss в Украину увеличит для киевских пассажиров количество вариантов стыковок на пути в Европу и Америку в рамках Lufthansa group, в которую входят летающие в Украину Lufthansa и Austrian Airlines.