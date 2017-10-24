Все разделы
Укр / Рус

Швейцарская авиакомпания возвращается в Украину

Вторник, 24 октября 2017, 15:40

Швейцарская авиакомпания Swiss объявила о возобновлении полетов в Украину с 26 марта 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com.

В этот день авиакомпания выполнит первый рейс Цюрих-Киев после 4-х летнего перерыва. Полеты по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Детальное расписание на данный момент пока не опубликовано, продажа билетов начнется с 25 октября 2017 года.

Авиакомпания Swiss входит в группу Lufthansa. Компания летала из Цюриха в киевский аэропорт Борисполь с октября 2013 по  октябрь 2014 года. Рейсы в Киев были закрыты в связи с экономическими причинами, поскольку "развитие бизнеса на маршруте не оправдало ожиданий", заявили тогда в авиакомпании.

Возобновление полетов Swiss в Украину увеличит для киевских пассажиров количество вариантов стыковок на пути в Европу и Америку в рамках Lufthansa group, в которую входят летающие в Украину Lufthansa и Austrian Airlines.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Авиакомпании Швейцария
Материалы по теме
Британская авиакомпания Monarch Airlines прекратила полеты 2 октября 2017, 10:46
Британский авиарегулятор может оштрафовать Ryanair из-за отмены рейсов 28 сентября 2017, 15:30
Авиакомпания Alitalia начала распродажу билетов из Киева в Италию 28 сентября 2017, 14:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте