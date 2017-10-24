МЭРТ предлагает убрать закупки оружия из Prozorro – СМИ

Минэкономразвития предлагает вывести из-под действия закона "О публичных закупках" всю сферу, связанную с торговлей оружием.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Соответствующий пункт закона предлагается изъять законопроектом, который 24 октября выносится на рассмотрение правительственного комитета под председательством первого вице-премьера – министра экономразвития Степана Кубива.

Законопроектом предусмотрен ряд поправок, регулирующие закупочную сферу.

В сравнительной таблице указано, что будет исключен абзац 12 пункта 4 части первой закона "О публичных закупках", которым до действия закона в настоящее время отнесены "разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, организация, координация, а также непосредственные поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на выполнения государственного оборонного заказа".

В случае исключения из закона этого пункта, в системе "Прозорро" больше не будут публиковаться данные о соглашения госпредприятий оборонной сферы.

Пояснительная записка к законопроекту и сравнительная таблица подписанные 19 сентября 2017 года исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Максимом Нефьодовым.

В пояснительной записке нет никаких упоминаний и обоснований исключения оборонных предприятий.

Ранее Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает выделение средств оборонным предприятиям в рамках "Программы развития оборонно-промышленного комплекса" стоимостью 30 млрд грн через службу заказчика. Эта служба будет выполнять функции посредника и иметь 2,5% из потоков.

Речь идет о государственном посреднике, который будет подконтролен Министерству экономики Степана Кубива. А денежные потоки будут зависеть от председателя правительства Владимира Гройсмана.

В случае принятия вышеупомянутого законопроекта никаких данных о денежных потоках этой службы заказчика в "Прозорро" публиковать не будут.

Как сообщалось, по данным журналистского расследования, фирма окружения Петра Порошенко вывела из трех бронетанковых заводов примерно 95 млн гривен на фиктивные компании.