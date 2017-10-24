Гройсман допускает рост экономики до 7% в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман при прогнозе роста экономики в 2019 году на 3% допускает увеличение этого показателя до 5-7%.

Об этом глава правительства заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве, передает УНІАН.

"Мы прогнозируем рост экономики на 3% ... Но я уверен, что этот показатель можно увеличить до 5-7% с 2019 года", - сказал премьер.

По словам премьера, создание качественного бизнес-климата и режима максимального благоприятствования инвестициям позволит достичь быстрых темпов развития и улучшить качество жизни граждан.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.