Нацбанк заявил о рекордном падении ставок по депозитам

Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние 6 лет.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передает пресс-служба регулятора.

По его словам, это приведет и к удешевлению кредитов - "за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будут обновлены".

Также Сологуб отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

Как отмечается, сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.

"В прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте. Сейчас подавляющее большинство банков, предоставляющих ипотеку, взвешенно относятся к рискам и контролю за заемщиками", - сообщает пресс-служба.

"В то же время восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых.

Экономическая правда