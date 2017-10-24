Нацбанк заявил о рекордном падении ставок по депозитам
Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым - на самом низком уровне за последние 6 лет.
Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передает пресс-служба регулятора.
По его словам, это приведет и к удешевлению кредитов - "за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будут обновлены".
Также Сологуб отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.
Как отмечается, сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.
"В прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте. Сейчас подавляющее большинство банков, предоставляющих ипотеку, взвешенно относятся к рискам и контролю за заемщиками", - сообщает пресс-служба.
"В то же время восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых.
Экономическая правда
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