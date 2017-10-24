Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократили производство стали на 0,8% - до 1,845 млн тонн, опустившись при этом с 11-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Всемирной ассоциации производителей стали.

По итогам января-сентября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% - до 16,138 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в сентябре лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 71,8 млн тонн (рост на 5,3% к сентябрю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 млн тонн, +2%), Индия (8,2 млн тонн, +1,9%), США (6,7 млн тонн, +8,6%), Россия (6 млн тонн, +5,8%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +2,8%), Германия (3,5 млн тонн, +8,1%), Турция (3 млн тонн, +13%), Бразилия (2,96 млн тонн, +7,6%) и Иран (2,23 млн тонн, +40,4%).

В целом в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,6% - до 141,4 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-сентябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай - 638,7 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,3%).

Далее следуют: Япония (78,3 млн тонн, -0,2%), Индия (75,3 млн тонн, +5,7%), США (61,5 млн тонн, +3,1%), Россия (54,2 млн тонн, +2,8%), Южная Корея (52,8 млн тонн, +3,5%), Германия (32,9 млн тонн, +2,7%), Турция (27,7 млн тонн, +13,5%), Бразилия (25,5 млн тонн, +9,1%) и Италия (17,8 млн тонн, +2,5%).

За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,6% - до 1,267 млрд тонн.

Как сообщалось, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.