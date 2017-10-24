Официальный курс гривни продолжает снижаться
Вторник, 24 октября 2017, 09:30
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 24 октября на 4 копейки и установил его на уровне 26,57 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,2 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6244 гривни.
Напомним, 23 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар.
Экономическая права
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