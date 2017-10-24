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Официальный курс гривни продолжает снижаться

Вторник, 24 октября 2017, 09:30

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 24 октября на 4 копейки и установил его на уровне 26,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,2 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6244 гривни.

Напомним, 23 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,57-26,60 гривни за доллар.

Экономическая права

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НБУ гривня
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