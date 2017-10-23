В Украине ухудшился один из ключевых экономических показателей

Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года уменьшилось на 0,3% против роста 1,2% месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года индекс промышленной продукции составил 99,7%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 93,9%, перерабатывающей - 103,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 94,3%.

Напомним, что промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения.

Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%.

Экономическая правда