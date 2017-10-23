Минюст разрешил "иностранцам" арендовать госимущество

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества, предоставляющий право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов.

Об этом написал первый замглавы ФГИ Дмитрий Парфененко на своей странице в Facebook.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИУ от 18 сентября 2017 года, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике, приказ вступит в силу", - сообщил Парфененко.

Он также добавил, что ФГИ планирует активизировать "работу по популяризации объектов аренды".

"Мы работаем с органами управления, чтобы они активнее пополняли каталог имущества, которое может быть арендовано. На сегодня в нем 5988 объектов", - сообщил замглавы ФГИ.

Как сообщалось ранее, ФГИ направил на регистрацию в Министерство юстиции проект приказа, который разрешает нерезидентам участие в аренде государственных объектов и упрощает процедуру подачи ими документов для такой аренды.

Парфененко отметил, что принятие такого приказа – логичный шаг, поскольку нерезидентам уже позволено приватизировать имущество в Украине.

Он также добавил, что разработанный документ отменяет необходимость арендаторам иметь лицензии на определенный вид деятельности.

Напомним, за три квартала 2017 года поступления средств от аренды государственного имущества составили 756,7 млн гривен.

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Экономическая правда