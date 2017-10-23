Подразделение "Укрнафты" вывело на фирмы Коломойского 4 миллиарда – ГПУ

Одно из структурных подразделений ПАО "Укрнафта" сразу после прихода в компанию нового главы Марка Роллинса перечислило двум компаниям из орбиты группы "Приват" 4 миллиарда гривен за нефтепродукты.

Об этом свидетельствуют материалы уголовного расследования Генеральной прокуратуры от 29 декабря 2016 года, передает enkorr.

Речь идет о нефтегазодобывающем управлении "Полтаванефтегаз", которое выступает уполномоченным лицом договора о совместной деятельности между "Укрнафтой" и Momentum Enterprises (Eastern Europe) Ltd.

По данным следствия, 29 сентября 2015 года, в тот день, когда Марк Роллинс официально приступил к обязанностям председателя правления "Укрнафты", был назначен глава дирекции "Полтаванефтегаз", которому участники договора о совместной деятельности предоставили право единоличной подписи на всех банковских и финансовых документах.

После этого, в октябре-декабре 2015 года, "Полтаванефтегаз" как уполномоченное лицо договора перечислило на счета ПАО "Укртатнафта" и ООО "Гарант УТН" 3,99 млрд грн за 189,7 тыс тонн нефтепродуктов.

"Полтаванефтегаз" якобы купило 43,5 тыс тонн бензина А-95 по 25 504 грн и 146,2 тыс тонн дизтоплива по 19 733 грн за тонну, что на 10-14% выше средней цены кременчугского топлива на рынке в четвертом квартале 2015 года.

Уже в начале 2016 года "Полтаванефтегаз" заключило 396 договоров с 52 компаниями, по которым продало эти нефтепродукты за 1,75 млрд грн.

Средняя цена продажи бензина А-95 по этим договорам составила 12 123 грн, а дизтоплива – 8 369 грн за тонну, то есть более чем в два раза дешевле, чем покупала несколько месяцев ранее.

При этом ГПУ указывает, что фактически, предприятия, которые якобы приобрели нефтепродукты, являются связанными с "Гарант УТН" и "Укртатнафта", операции по купле-продаже фиктивные, а единственная их цель – завладение средствами совместной инвестиционной деятельности.

Таким образом, только за эти две операции купли/продажи "Полтаванефтегаз" растратило 2,24 млрд грн.

Доля "Укрнафты" в совместной деятельности составляет 49,9%, но в части распределения прибыли – 55%, у Momentum Enterprises – 50,1% и 45% соответственно.