Минэнергоугля создаст угольного гиганта

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины реорганизует и сольет государственные угольные предприятия в новосозданное госпредприятие "Национальная угольная компания" (НУК), на которое до конца года будут переоформлены все разрешительные документы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующая норма предусмотрена планом мер на 2017 год по реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года, которые правительство оформило распоряжением №733 от 24 мая и смогло опубликовать в своей газете "Урядовый курьер" лишь 21 октября.

Согласно документу, до конца года предполагается также оптимизировать структуру обособленных подразделений "Национальной угольной компании", в частности, создать проектно-научный центр и сервисно-технический центр по обслуживанию и ремонту оборудования, а также ликвидировать непрофильные активы, провести инвентаризацию имеющегося технологического потенциала угольных предприятий и передать объекты соцсферы на баланс местных бюджетов.

Как сообщил вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион в интервью ЭП, в компанию войдут 33 шахты.

"Это позволит формировать единую государственную политику: проводить централизованные закупки, экономить на административном аппарате угольных объединений 1,5 млрд грн", - сказал он.

Намечено, что к началу следующего года будет разработана комплексная программа работы угольных предприятий с определением перечней перспективных и неперспективных шахт, подлежащих ликвидации.

Помимо того план мер предусматривает внесенеи правок в госбюджет-2017 для выделение дополнительно 800 млн грн на модернизацию и техническое переоснащение шахт и 100 млн грн – на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты.

Правительство также одобрило разработку законопроекту об налогообложении предприятий угольной отрасли.

Как сообщалось, Концепция предполагает увеличение добычи угля на угольных госпредприятиях в 2017 году до 6,3 млн тонн, в 2018 году – до 8,7 млн тонн, а в 2019 и после – свыше 10 млн тонн по сравнению с 5,8 млн тонн в 2016 году, 6,7 млн тонн в 2015 году и 7,8 млн тонн – в 2014 году.

Государственный угольный сектор в минувшем году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты бюджетной поддержки в 1,2 млрд грн. В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн.