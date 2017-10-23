Менеджеры одесского банка похитили 300 миллионов - ГПУ

Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

Согласно документу, речь идет о банке "Марфин".

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Напомним, в мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций Марфин Банка.

По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка являлся Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр.

Экономическая правда