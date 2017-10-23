УЗ запускает новый "Интерсити+" Киев - Тернополь

Тернополь

Укрзализныця назначила курсирование нового скоростного поезда "Интерсити" № 747/748 Киев - Тернополь - Киев с 3 ноября.



Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.



Поезд будет курсировать ежедневно, кроме понедельника из Киева и вторника из Тернополя.



Поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский с 3 ноября в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25.

На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях: Казатин-1 (19:05-19:06), Калиновка-1 (19:38-19:39), Винница (19:57-20:00), Гнивань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницкий (21:50-21:53), Волочиск (22:39-22:40).



Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь с 4 ноября в 4:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 09:58.

На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях Волочиск (04:51-04:52), Хмельницкий (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнивань (07:08-07:09), Винница (07:27-07:30), Калиновка-1 (07:45-07:46) и Казатин-1 (08:16-08:17).



Напомним, скоростной поезд "Интерсити+" № 715/716 Киев - Перемышль - Киев также курсирует в Тернополь через Винницу и Хмельницкий.



Экономическая правда