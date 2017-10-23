"Нафтогаз" тратит на свое содержание 1,8 миллиарда в год - вице-премьер

НАК "Нафтогаз Украины" тратит на свое содержание 1,8 млрд гривен в год.

Об этом в интервью ЭП сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым ликвидировать "Нафтогаз", Кистион ответил: "Да. Я считаю, что надо провести демонополизацию. НАК может остаться как юридическое лицо в сегменте газового рынка и работать как газовый дистрибьютор на равных условиях с другими компаниями".

При этом он уточнил, что речь не идет о ликвидации "Нафтогаза" и всех компаний, входящих в него.

"Речь идет только о ликвидации надстройки. Что она производит? Знаете, сколько денег она тратит на свое содержание? 1,8 млрд гривен в год. Это административные расходы на одну только надстройку", - заявил он.

Кистион также отметил, что для того, чтобы начать процесс ликвидации необходимо завершить анбандлинг - отсоединение деятельности по транспортировке газа. Затем, по его словам, следует отделить "Укргазвыдобування", а НАК может существовать как трейдер, это его право.

"Процесс отделения активов от "Нафтогаза" связан с рассмотрением судебного спора в Стокгольме (согласно плану реструктуризации НАК, передача активов в новосозданные госпредприятия начнется после решения Стокгольмского арбитража - ЭП). Как только будет решение, появится ответ на этот вопросы (в каком году "Нафтогаз" можно ликвидировать - ЭП)", - сказал он.

Кистион отметил, что отделение ГТС от "Нафтогаза" состоится в течение максимум трех месяцев со дня принятия решения суда.

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Экономическая правда