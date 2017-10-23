НБУ установил официальный курс гривни на понедельник
Понедельник, 23 октября 2017, 09:01
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 23 октября на 3 копейки и установил его на уровне 26,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6145 гривни.
Напомним, 20 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,54-26,56 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.