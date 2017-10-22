Грантовые инвестиционные проекты в Украине реализуются лишь на 40%

Показатель выполнения инвестиционных проектов международных финансовых организаций в 2016 году составил лишь 42,4%.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Автор отмечает, что многие проекты реализованы лишь частично, сроки выполнения давно прошли и продлеваются из года в год. При этом темпы создания новых проектов и подписания соглашений о выделении очередных средств на те же нужды не ослабевают.

"За последние годы структура нашего портфеля проектов МФО начала меняться, теперь в нем преобладают инвестиционные проекты, обеспечивающие энергоэффективность и энергонезависимость, а также модернизацию инфраструктуры и жилищно-коммунального сектора", - говорится в статье.

"Второй по объемам привлекаемых средств остается транспортная отрасль. Впрочем ни энергоэффективностью, ни хорошими дорогами мы пока не можем похвастать, как впрочем и успехами в секторе ЖКХ", - пишет автор.

Так, в секторе ЖКХ процент выполнения планового показателя использования средств по этим проектам уменьшался ежегодно и в 2016 году составил всего 10,4% (2014 - 113,9%, в 2015 году - 33,6%).

"Увы, итоги текущего года тенденцию лишь подтвердят", - отмечает автор.

В 2014 году на реализацию энергетических проектов выбрали 72% выделенных средств, в 2015 году – 64%, в 2016 – уже 55%.

В сфере транспорта тренды не лучше – в 2014-м выборка была на уровне 73%, в 2016-м скатилась до 47%. Положительную динамику продемонстрировала лишь социальная сфера и благодаря низкой сравнительной базе – в 2015-м году выборка составляла – 12,7%, а в 2016-м выросла до 43%.

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