1200 фирм перенесли свои офисы за пределы Каталонии

Барселона

В Каталонии с начала октября почти 1200 компаний перенесли свои штаб-квартиры в другие регионы Испании.

Об этом сообщило ведомство в Мадриде, передает DW.

Сообщается, что после обострения кризиса в Каталонии в начале октября 1185 фирм перенесли свою штаб-квартиру в другие регионы Испании, в частности, только за один день 19 октября официально изменили место регистрации 268 компаний.

Согласно данным, среди этих фирм - производитель игристых вин Codornіu, производитель макаронных изделий Pastas Gallo и испанское подразделение швейцарского страхового концерна Zurich.

Однако фактическое местоположение большинства из этих компаний пока останется в Каталонии.

Напомним, ранее сообщалось, что банк Banco Sabadell принял решение переместить штаб-квартиру из Барселоны в Аликанте из-за вероятности объявления независимости Каталонии.