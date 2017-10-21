Кандидата в конкурсную комиссию НКРЭКУ от правительства выбрали с нарушениями - РПР

Представителя в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ от Кабмина избрали непрозрачно и с нарушениями.

Об этом сообщает Реанимационный пакет реформ.

Кабинет Министров назначил Николая Ницака, экс-директора Винницаоблэнерго, директора предприятия "Черкасские магистральные электрические сети" своим членом конкурсной комиссии 11 октября 2017.

Эксперты группы Реформа энергетического сектора "Реанимационного пакета реформ" обращают внимание Кабинета Министров на нарушение и непрозрачность процедуры избрания своего представителя в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ.

Это ставит под угрозу беспристрастную и эффективную работу этой комиссии, а также создает серьезные коррупционные риски.

Согласно ст.8. Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", Кабинет Министров должен определить своего кандидата по представлению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Процесс представления кандидатуры от профильного министерства в Кабинет Министров был непрозрачным. Отсутствует информация об определении министерством кандидатуры в Конкурсную Комиссию, критерии избрания и тому подобное. В публичном доступе также отсутствует информация о процессе представления кандидатуры Ницака в кабинет министров.

Полностью отсутствует информация и о соответствии Николая Ницака таким критериям, как "безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет" (согласно п.3. Ст.8. Закона).

Более того, по данным Общественного Движения "Чесно", Ницак в 2010 году баллотировался в Винницкий областной совет 6-го созыва от Партии регионов и поддерживал команду президента Виктора Януковича.

Есть основания и для нарушения законодательства в части п.4.ст.7 Закона "О НКРЭКУ", которая запрещает владение члену конкурсной комиссии или членам его семьи прямо или косвенно предприятиями или корпоративными правами каких-либо субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики или коммунальных услуг.

Согласно декларации Ницака, его жена - Ницак Екатерина Дмитриевна, владеет 5% акций Винница-энергосервис, которое является одним из лицензиатов НКРЭКУ. В таком случае решение о законности участия Ницак в конкурсной комиссии относится к компетенции НАПК.

Эксперты группы Реформа энергетического сектора "Реанимационного пакета реформ" обращаются в кабинет министров с требованием предоставить публичную оценку кандидатуры Николая Ницака на соответствие должности, на которую он делегирован, и в случае выявления нарушений назначить другого кандидата.

Сейчас назначены три из пяти членов: двое - от Верховной Рады и один - от правительства.

Экономическая правда