Стоимость Bitcoin превысила 6 тысяч долларов
Цена Bitcoin превысила значение 6 тысяч долларов за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.
Об этом пишет Liga.Net.
Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень в 6 тысяч долларов.
По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin "битка" колеблется в пределах 6,09-6,1 тысяч долларов за монету.
На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 тысяч гривен за монету
Как сообщалось, 2 сентября стоимость биткоина впервые превысила 5 тысяч долларов.
Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.
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