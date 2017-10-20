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Стоимость Bitcoin превысила 6 тысяч долларов

Пятница, 20 октября 2017, 19:26

Цена Bitcoin превысила значение 6 тысяч долларов за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.

Об этом пишет Liga.Net.

Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень в 6 тысяч долларов.

По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin "битка" колеблется в пределах 6,09-6,1 тысяч долларов за монету.

На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 тысяч гривен за монету

Как сообщалось, 2 сентября стоимость биткоина впервые превысила 5 тысяч долларов.

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

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