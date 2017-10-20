Официальный курс гривни снизился

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 23 октября на 3 копейки и установил его на уровне 26,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6145 гривни.

Напомним, 20 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,54-26,56 гривни за доллар.

Экономическая правда