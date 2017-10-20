Гройсман рассказал, сколько ему осталось до пенсии

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману до выхода на пенсию остался 21 год, при этом на сегодняшний день его трудовой стаж составляет 23 года.

Об этом Гройсман сообщил в ходе брифинга в Луцке, передает УНИАН.

"Мне 39 лет, до пенсии мне остался 21 год. У меня трудовой стаж 23-24 года. Фактически, мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа", - отметил он.

"По большому счету, если мы приплюсуем 21 год, который остался мне до пенсии, и 23 года стажа, то это 44 года трудового стажа, а на данный момент нужно 25", - сказал премьер.

Он отметил, что правительство создало справедливую систему, которая отдаст должное тем, кто работал и честно платил взносы в пенсионный фонд.

"Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет еще один шаг, который позволит нам повышать пенсии. Сейчас мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 млн пенсионеров", - сказал он.

Как сообщалось, украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию. Стоимость одного года страхового стажа будет составлять около 17 тысяч гривен.

Ранее ЭП уже писала, что предусматривает пенсионная реформа от правительства. С основными изменениями, которые предлагались накануне первого чтения, можно ознакомиться здесь.

Как уже сообщалось, повышение пенсионного возраста не предвидится, но вместе с тем увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 лет, или в 65 Некоторые эксперты называют это "скрытым повышением пенсионного возраста".

Ранее в материале "Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре "Гройсмана" ЭП объясняла, кого именно коснется повышение страхового стажа. Соответствующие изменения содержал законопроект, который был проголосован в первом чтении.

Так, согласно проекту первого чтения, со следующего года выйти на пенсию предполагалось в 60 лет, имея страховой стаж 25 лет (сейчас минимальный стаж 15 лет). Порог страхового стажа должен был постепенно подниматься и до 2028 года он бы достиг 35 лет.