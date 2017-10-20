ЕБРР продолжит выпуск еврооблигаций, привязанных к гривне

Европейский банк реконструкции и развития планирует продолжать выпуск еврооблигаций с привязкой к гривневым активам.

Об этом "Українським Новинам" сообщил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов.

По его словам, данный выпуск был пробным размещением для того, чтобы проверить наличие спроса на рынке.

"Это было синтетическое размещение в гривне, фактически - своп сроком на 1 год, который был внесен в листинг на Лондонской фондовой бирже. Размещение было пробным, для того чтобы понять, насколько мы сможем работать с гривной. Также это является частью наших консолидированных усилий по развитию рынков капитала в Украине и кредитованию в местной валюте", - сообщил Усов.

По его словам, ЕБРР будет и в дальнейшем проводить размещение подобного инструмента.

"Работа такая, скорее всего, будет вестись и дальше, потому что спрос был большой. Пока сложно говорить о параметрах и объемах дальнейших выпусков. На первых этапах эмиссия будет небольшая. Если спрос будет постоянный, то можно будет говорить о каких-то серьезных планах, равно как и о том, как эти деньги будут использоваться", - отметил представитель ЕБРР.

Он подчеркнул, что при этом ЕБРР сохраняет планы по выпуску гривневых облигаций.

"В наших планах обязательно стоит размещение гривневых облигаций. Как мы и говорили ранее, объем эмиссии на первом этапе будет небольшой и будет иметь целевое применение. Речь идет о последующем кредитовании субъектов, у которых выручка в национальной валюте. Это, как правило, средний, малый бизнес и муниципальные компании", - добавил Усов.

Как сообщалось, 2 августа ЕБРР выпустил еврооблигации на 10 млн долларов со сроком обращения 1 год.

Евробонды размещались на Лондонской фондовой бирже.

Доходность бумаг составила 9,5% годовых, а срок погашения - 2 августа 2018 года.

Организатором размещения стал ING Wholesale Banking (Лондон), депозитарии - Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Эти еврооблигации выпускались в привязке к гривне.

Ранее американская Citigroup и сингапурская компания Nomura International Funding выпустили еврооблигации, обеспеченные гривневыми ОВГЗ.