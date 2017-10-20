Киев и Одессу хотят соединить "европейской колеей"

Планируемая в перспективе новая железная дорога, которая по прямой соединит Киев и Одессу, может получить колею европейского стандарта 1435 мм.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

Говоря о перспективных концессионных проектах в Украине, министр сказал:

"Хотим также включить в этот перечень первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть".

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в нашей стране в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава.

Отметим, что именно в отношении варшавского направления Омелян говорил о евроколее. Потенциальными инвесторами являются китайские компании.

"Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня - если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент "Укрзализныци", - сообщил в мае Омелян.

До того сообщалось, что именно Китай может рассмотреть возможность финансирования высокоскоростной железной дороги в Украине.

В марте текущего года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун по итогам визита в Китай заявил, что получил сигналы от китайской стороны о возможном финансировании строительства высокоскоростной железной дороги в Украине.

Отметим, что о необходимости строительства новой железной дороги из Одессы в Киев Владимир Омелян высказывался и годом ранее. Омелян назвал отсутствие такого сообщения одной из значительных проблем железнодорожной сферы на юге страны:

"Поезда идут по длинному маршруту - и поэтому "Интерсити", которые должны были бы преодолевать расстояние за несколько часов, идут 6-7 часов. Мы над этим работаем, но, к сожалению, это совсем другие капиталовложения, намного большие цифры".

Напомним, министерство инфраструктуры просит французских коллег посодействовать привлечению средств ЕС для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи.

Как известно, самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею используют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорог Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии были 1524 мм. С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на ширину 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.