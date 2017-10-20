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Самой уважаемой компанией в мире стала Siemens - Forbes

Пятница, 20 октября 2017, 16:05

Рейтинг самых уважаемых компаний Forbes возглавил Siemens.

Об этом говорится на сайте проекта.

Второе место занял французский производитель шин Michelin Group, третье - материнская компания Google - Alphabet.

На четвертой строчке японская корпорация Nintendo, а закрывает первую пятерку - Walt Disney.

В первую десятку также вошли: Carlsberg, Apple, Ferrari, Hilton и Panasonic.

Отметим также, что компания Tesla заняла 197-й позицию, Nokia - 53-ю, Facebook занял 55-м место, Adidaі на 12 месте, Netflix на 15.

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Siemens
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