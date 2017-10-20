"Интерпайп" Пинчука и французы запустят производство труб в Европе

Украинская промышленная компания "Интерпайп" и мировой лидер в производстве стальных труб, французская Vallourec, планируют создать совместное предприятие в Европе.

Соответствующую заявку в антимонопольные органы Германии German cartel office две компании подали 4 октября, передает UAprom.

Согласно информации, стороны просят дать разрешение на "создание совместного предприятия и передачу существенных активов".

В пресс-службе "Интерпайпа" подтвердили факт подачи заявки.

"Мы подтверждаем подачу обращения в антимонопольный орган Германии в рамках проекта сотрудничества между компаниями", - сказал представитель компании, отметив, что детальнее информацию предоставит позже.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Ее продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В "Интерпайп" работают 11,5 тыс. сотрудников.

Конечным владельцем актива является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Напомним, "Интерпайп" заключил 5-летний контракт на поставку железнодорожной продукции с американской компанией Caterpillar.