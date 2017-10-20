Гривна на межбанке медленно слабеет
20 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,49-26,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,54-26,55 гривни;
Евро - 31,32-31,34 гривни;
Российский рубль - 0,4607-0,4615 гривни.
Курс американского доллара в пятницу достиг октябрьского максимума после снижения днем ранее. Позитивное влияние на американскую нацвалюту оказало утверждение Сенатом проекта бюджета страны на следующий финансовый год.
Евро подешевел на 0,36% - до 1,181 доллара.
Напомним, 19 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,49-26,51 гривни за доллар.
Экономическая правда
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