Гройсман рассказал, получит ли поддержку из бюджета Косюк

Владимир Гройсман

Правительство заложило в проекте госбюджета средства на развитие агропромышленного комплекса, но их получит малый и средний бизнес.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Так, отвечая на вопрос нардепа от БПП Николая Люшняка о поправке, которая позволяет крупным агрохолдингам получать миллиардные дотации, Гройсман заявил:

"На самом деле, в проекте бюджета на 2018 год мы уделяем особое внимание развитию агропромышленного комплекса в стране. Я считаю это направление абсолютно приоритетным. Это нашло свое отражение в проекте бюджета", - сказал премьер.

"Ни в коем случае, никогда мы не поддерживали и не будем поддерживать никаких олигархов.

Нам с ними не по пути", - добавил Гройсман.

Глава правительства заверил, что в проекте госбюджета заложена финансовая поддержка отечественных производителей качественной сельхозпродукции.

"И мы не можем никого ничем ограничивать: кто сколько произвел, тот должен и столько получить", - заявил Гройсман.

Напомним, бюджетный комитет поддержал поправку №231, которой отменяется ограничение на получение аграрными группами связанных компаний дотаций на более чем 150 млн грн в год.

Как сообщалось, за январь-июль 2017 года большую сумму дотаций получили лишь два аграрных холдинга - Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка и Укрлендфарминг Олега Бахматюка (942 млн грн и 236 млн грн соответственно).

Все аграрные компании за этот период (в рамках соответствующей программы спецдотаций) получили из бюджета 2,315 млрд грн дотаций, но кроме МХП и Укрлендфарминга никто не получал больше 150 млн грн.

Экономическая правда